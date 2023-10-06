شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة النصر وأبها اليوم الجمعة 6 - 10 - 2023 دوري روشن السعودي يلا شوت,, يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة نظيره أبها، في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن موسم 2023/2024.

ويلعب النصر مع أبها، على أرضية استاد الأول بارك، في إطار مواجهات الجولة الـ 9 من بطولة الدوري السعودي.

وحقق النصر فوزاً على نظيره الطائي بهدفين مقابل هدف، في مباراته الأخيرة في الدوري السعودي، التي لُعبت على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

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ويدخل النصر المباراة أمام أبها، محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي ، برصيد 18 نقطة من 8 مواجهات، إذ فاز في 6، وتلقى هزيمتين.

بينما يتواجد فريق أبها في المرتبة السادسة عشر في جدول ترتيب المسابقة، وفي جعبته 6 نقاط من 8 مباريات، حقق الفوز في 2، وتلقى 6 هزائم.

ما هو موعد مباراة النصر أمام أبها في الدوري السعودي؟

تنطلق صافرة مباراة النصر وأبها مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.