شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة الإتحاد والأهلي اليوم الجمعة 6 - 10 - 2023 دوري روشن السعودي يلا شوت ... يفتتح ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) ابوابة لاستضافة مبارة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق الاتحاد ونظيرة فريق الاهلي ، اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر اكتوبر ، وذلك ضمن إطار منافسات الاسبوع 9 من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023 – 2024 ، حيث يدخل كلا من الفريقين لهذه المواجهة النارية بكل قوة وحماس عالي من اجل تحقيق الفوز بالمباراة واقتناص النقاط الكامله.

يترقب جميع محبي كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل حيث تجمع بين الاتحاد ضد الاهلي ، ويستعد فريق الاتحاد لهذه المباراة بكل قوة و تركيز عالي من اجل الفوز بالمباراة واقتناص النقاط كامله ، بينما يدخل ايضا الاهلي المباراة بكل قوة وحماس عالي من اجل الفوز بالمباراة.

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توقيت مباراة الاتحاد والاهلي القادمة في الدوري السعودي ؟

تنطلق مباراة الاتحاد ضد الاهلي ، اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر اكتوبر ، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين والأردن ، 10:00 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاهلي القادمة في الدوري السعودي ؟