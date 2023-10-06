وقّعت نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين اتفاقية خدمات صحية مع جمعية أصدقاء المريض في مدينة غزة.

وتهدف الاتفاقية لتقديم الخدمات الصحية لأعضاء النقابة بأسعار مخفّضة، بما يضمن استفادة جميع الأعضاء منها.

بدوره، رحّب الدكتور سعيد صلاح المدير الطبي لجمعية أصدقاء المريض، بوفد نقابة الاقتصاديين، مؤكدا على أهمية الاتفاقية.

في حين، أكد نائب نقيب الاقتصاديين الدكتور عماد لبد على أهمية الاتفاقية، شاكرا جمعية أصدقاء المريض والدكتور سعيد صلاح علي حسن الاستقبال.

وأشار لبد إلى أنه من الضروري أن يكون دائما هناك تعاون مشترك بين النقابة والجمعية.

وضم وفد النقابة خلال زيارته لجمعية أصدقاء المريض، الدكتور عماد لبد نائب النقيب، والأستاذ محمد الدريملي أمين السر، والأستاذ حسام سعد أمين الصندوق، والأستاذ محمد أبوعمرة رئيس لجنة العلاقات العامة.

وفي نهاية اللقاء جرى توقيع الاتفاقية بين الطرفين.