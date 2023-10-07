محدث|| إطلاق رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة صوب مستوطنات ومدن الاحتلال

أُطلقت صباح اليوم السبت، رشقات صاروخية متتالية ومكثفة من قطاع غزة، صوب مستوطنات الغلاف، ومدن الجنوب، بعد أيام من استباحة الاحتلال وقطعان مستوطنيه لباحات الأقصى المبارك.

وقال مراسلو "الرسالة نت" إن عددًا غير مسبوق من الصواريخ أُطلقت من القطاع، صوب مدن الاحتلال ومستوطنات الغلاف، سُمع على إثرها أصوات انفجارات ضخمة.

وقال المتحدث العسكري (الإسرائيلي) إنه تم تفعيل القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار إثر قصف استهدف عددا كبيرا من مستوطنات جنوب تل أبيب إلى شمالي حدود غزة، ومستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وعراد في النقب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ صفارات الإنذار تواصل الانطلاق في أكثر من 160 منطقة، مع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف والمناطق داخل الكيان.

وأعلنت بلدية تل أبيب تفتح الملاجئ أمام المستوطين في ظل استمرار إطلاق الصواريخ من غزة

وقررت وزارة التعليم تعليق الدوام بكافة مدارس قطاع غزة حتى إشعار آخر.

كما أعلنت بلدية تل أبيب إصابة مستوطنين اثنين بجروح في عسقلان جراء الصواريخ التي أطلقت من غزة.

وأعلنت كتائب القسام أن قائد هيئة الأركان محمد الضيف "أبو خالد"، سيلقي بيانًا مهمًا للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

يُتبع..