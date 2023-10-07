28 عملاً مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

نفّذ مقاومون فلسطينيون، 28 عملاً مقاومًا بالضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال 24 ساعة الأخيرة، بينها ست عمليات إطلاق نار.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، في تقريره الدوري، اليوم الجمعة، 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجة حارقة، و4 حالات تصدي للمستوطنين، بالإضافة إلى 11 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال.

وأطلق المقاومون صليات الرصاص المكثف على حاجز دوتان، ومستوطنة رام أون، وتجاه جنود الاحتلال في بلدة عربونة في جنين، إضافة إلى عملية أخرى في الأغوار.

وخاض المقاومون اشتباكاً مسلحًا مع قوات الاحتلال خلال مطاردة منفذ عملية حوارة، وأطلقوا النار على حاجز حوارة، فيما حطّم الشباب الثائر نقطة عسكرية وعدد من مركبات المستوطنين، وأصابوا مستوطنًا بالحجارة قرب مستوطنة إيتمار في نابلس.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة في كل من سنجل ومعسكر عوفر وحي الطيرة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة.

وتصدى أهالي بلدة دير استيا في سلفيت إلى اعتداءات المستوطنين، ورشقوهم بالحجارة وحطموا مركبتين لهم.

وفي الخليل، شهدت بلدة السموع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إلقاء حجارة.

وخلال الأسبوع الماضي، نفّذت المقاومة في الضفة الغربية والقدس، 266 عملاً مقاومًا بينها، 24 إطلاق نار، أسفرت عن إصابة 19 جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا، واستشهاد 3 فلسطينيين.