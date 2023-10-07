المكتب الإعلامي: أولوية معركة طوفان الأقصى حماية القدس والأقصى

قال المكتب الإعلامي المركزي في قطاع غزة، اليوم السبت، إن أولوية معركة "طوفان الأقصى" هو حماية القدس والأقصى ووقف مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويدهما، وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاض قبلة المسلمين الأولى.

وأكد "المكتب الإعلامي" في بيانٍ صحفي، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته وفي المقدمة منها كتاب الشهد عز الدين القسام، تقوم بعملية دفاع عن الشعب والأرض والمقدسات.

وأشار إلى أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال الفاشي، يعدّ أحد أهم العناوين الوطنية والسياسية والإنسانية، فحريّتهم حق وواجب، وهو يشكّل أحد أهم الأولويات لدى شعبنا الفلسطيني ومقاومته المجيدة.

وأكد "المكتب الإعلامي" أن هذه المعركة هي معركة الأمّة العربية والإسلامية، التي يقوم الشعب الفلسطيني بالدفاع عن عروبة القدس وإسلامية المسجد الأقصى، وهذا يستوجب النصرة بكل الوسائل المتاحة.

وأوضح أن الدول العربية والإسلامية يقع عليها مسؤولية مباشرة، بالوقوف ضد الاحتلال والمطالبة بإنهائه، والعمل على إسناد الشعب الفلسطيني سياسياً ودبلوماسياً ومادياً، بكل الطرق، وفي كل المحافل والمنظمات الدولية.

وحمل "المكتب الإعلامي" الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه بحق المسجد الأقصى، وفي القدس، وضد أهلنا في الضفة وعموم فلسطين المحتلة.

وصباح اليوم أعلن القائد العام لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس محمد الضيف، عن بدء المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى" بإطلاق ما يزيد عن 5 آلاف صاروخ وقذيفة، من قطاع غزة صوب مدن الداخل ومستوطنات الاحتلال.

وتتواصل رشقات المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، منذ ساعات الصباح الباكر، وتستمر حتى اللحظة تجاه عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزامنًا مع تنفيذ المقاومة عملية تسلل وإنزال في محيط مستوطنات الغلاف، واشتباكات مسلحة مع بحرية الاحتلال، أسفرت عن قتلى وجرحى.