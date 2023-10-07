حزب الله: طوفان الأقصى رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية

أكد حزب الله اللبناني أن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هي رد حاسم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتمادية، والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات.

وقال حزب الله في بيان صحفي تلقت "الرسالة نت" نسخة منه، إن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والاحتلال.

وأضاف أن العملية تحمل رسالة واضحة إلى العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بأسره، خاصة ‏الساعين إلى اتفاقيات التطبيع، أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير.‏

وأشار إلى أن قيادة المقاومة الاسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب، وتتابع الاوضاع الميدانية باهتمام بالغ.

وأضاف أنها على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج، وتجري معها تقييما متواصلا للأحداث وسير العمليات.

ودعا حزب الله في بيانه، الامة العربية والإسلامية والأحرار في العالم، إلى إعلان التأييد ‏والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة، التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول ‏والفعل.‏

ودعا أيضاً حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى قراءة العبر والدروس الهامة، التي كرستها المقاومة ‏الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال.