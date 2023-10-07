"الهدمي": طوفان الأقصى رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، اليوم السبت، إن طوفان الأقصى هو تسلسل ورد طبيعي ومنطقي لكل الجرائم التي قام بها الاحتلال سواء بحق الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية أو في المسجد الأقصى والقدس وأهلها بشكل خاص.

ويرى "الهدمي" في تصريحٍ خاص بـ "الرسالة نت"، أن طوفان الأقصى سينهي المرحلة التي استطاع فيها الاحتلال أن يحيد الشعب الفلسطيني عن واقعه.

وأكد "الهدمي" أن معركة طوفان الأقصى ستعيد الشعب الفلسطيني إلى المربع الأول في علاقته مع الاحتلال وسيعمل على تصحيح مجريات الأحداث على أرض الواقع.

ومنذ ساعات الصباح، تواصل المقاومة بغزة إطلاق رشقات مكثفة من الصواريخ صوب مستوطنات ومدن الاحتلال، تزامنًا مع تسلل عشرات المقاومين إلى المستوطنات المحيطة، بطائرات شراعية ومن تحت الأرض، وبمركباتهم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، أسفرت في مجملها عن قتل وجرح العشرات.