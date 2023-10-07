نفذت مجموعات من المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عمليات إطلاق نار على حواجز الاحتلال العسكرية بمدينة نابلس.

واستجابت مجموعات "عرين الأسود" وكتيبة بلاطة لنداء القائد العام لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس محمد الضيف بالتصدي لقوات الاحتلال، داعية في بيانٍ لها تقلت "الرسالة نت"، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل والخروج بكمائن من الرصاص والعبوات.

وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني، وكل من يمتلك سلاحًا باستخدامه للدفاع عن الدين والوطن.

واستنفرت "كتيبة الفجر - شباب الثأر والتحرير"، كافة مقاتليها وخلاياها في الضفة، للانخراط الكامل في عملية "طوفان الأقصى" واستهداف كل من تصل إليه أيديهم من جنود ومستوطنين.

يأتي ذلك عقب إعلان القائد العام لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس محمد الضيف، عن بدء المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى" بإطلاق ما يزيد عن 5 آلاف صاروخ وقذيفة، من قطاع غزةصوب مدن الداخل ومستوطنات الاحتلال.

وتتواصل رشقات المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، منذ ساعات الصباح الباكر، وتستمر حتى اللحظة تجاه عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزامنًا مع تنفيذ المقاومة عملية تسلل وإنزال في محيط مستوطنات الغلاف، واشتباكات مسلحة مع بحرية الاحتلال، أسفرت عن قتلى وجرحى.