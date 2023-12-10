الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة ويقصف منزلين في طوباس بصواريخ حارقة

قصفت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، بصواريخ حارقة منزلين وسط مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة، كما نفذت اقتحامات لمناطق متفرقة بالضفة وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال أمرت سكان المنزلين في طوباس بإخلائهما قبل قصفهما بالصواريخ الحارقة.

وتظهر صور بثتها مواقع فلسطينية احتراق أحد المنزلين بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس وأغلقت مداخلها ونصبت الحواجز مع اندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين.

في غضون ذلك، أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر الجديد الواقع في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية. كما اقتحمت آليات الاحتلال حاجز بيت فوريك جنوب شرق نابلس باتجاه المنطقة الشرقية من المدينة.

واستشهد فلسطينيان السبت برصاص قوات الاحتلال في مدينة دورا وبلدة عزون في قلقيلية شمال الضفة الغربية، حيث أعدمت قوات الاحتلال شابا خلال اعتقاله فجر السبت في مدينة الخليل وأبلغ الاحتلال عائلة الشاب الفلسطيني ساري عمرو من مدينة دورا باستشهاده بعد اعتقاله.

ارتفع بذلك عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 275 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 483 منذ بداية العام الجاري.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات أمس السبت، حيث اعتقلت أسيرا محررا في حي أم الشرايط في مدينة البير، كما اعتقلت طالبا في جامعة بيرزيت في حي بطن الهوى وسط رام الله، واعتقلت كذلك أشقاء القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بلال ذياب خلال اقتحامها قرية كفر راعي جنوب غربي جنين بالضفة.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الاعتقالات بالضفة الغربية ارتفع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى فجر السبت إلى 3700 معتقل.