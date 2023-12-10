(بالفيديو) مجزرة مروعة في مستشفى اليمن في جباليا

أقدم جيش الاحتلال، أمس السبت، على حرق نازحين ومرضى داخل مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعد قصف المكان بالقنابل الحارقة.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال الذي يحاصر محيط مستشفى اليمن السعيد في شارع الهوجا بمخيم جباليا، أقدم خلال الساعات الأخيرة على ضرب قنابل حارقة داخل خيام النازحين في فناء المستشفى فضلا عن غرف داخل المبنى، ما أدى إلى استشهاد عدد من المرضى والنازحين حرقا، دون أن يتمكن أحد من إسعافهم.

وروى الصحفي أنس الشريف الذي نجح في الوصول إلى المنطقة أن العشرات من النازحين بينهم مرضى وذوو احتياجات خاصة استشهدوا داخل المستشفى حرقا بعد إطلاق قذائف حارقة.

وأضاف أن جنود الاحتلال منعوا وصول الطواقم الطبية أو المساعدات إلى المستشفى وأطلقوا النار تجاه كل من يتحرك في المنطقة.

وارتكب الاحتلال سلسلة مجازر بحق الفلسطينيين، في شمال قطاع غزة، منذ بداية الحرب وطالت المنازل والأسواق ومربعات سكنية كاملة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.

ويواصل الطيران (الإسرائيلي) صباح وفجر اليوم الأحد، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، فيما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز إيواء النازحين، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة، جميعهم من المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق في جنوب خانيونس بحزام ناري بعشرات الغارات التي استهدفت الطريق بين خانيونس ورفح.

وواصلت حصيلة الشهداء الارتفاع، وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن جثث 133 فلسطينيا على الأقل نقلت إلى المستشفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وفي آخر حصيلة نشرتها الوزارة الفلسطينية، مساء السبت، أفادت باستشهاد 17700 شخص في قطاع غزة، معظمهم نساء وأطفال، و48 ألفا و780 جريحا، منذ بدء الحرب.