وزارة الصحة بغزة تستنكر استهداف قناصة الاحتلال لمدير عام الصيدلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الأحد، عن استهداف الاحتلال مدير عام الصيدلة برصاص قناص لجيش الاحتلال، بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية.

واستنكرت الوزارة، في بيان لها، جريمة قناصة الاحتلال الاسرائيلي واستهدافها لمدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية بوزارة الصحة بغزة؛ لتوفير بعض المستلزمات الطبية لبعض المراكز الصحية التي لازلت تعمل.

وأوضح البيان، أنه "وبمجرد وصول أبو مهادي للمستودعات تبين وجود قناصة يعتلون مكانًا قريبًا وتم إطلاق النار عليه فأصيب هو وأصيب سائق سيارة الخدمات الصحية بجواره وأصيب شخص ثالث، واستكمالا لهذه الجريمة النكراء استهدفت قوات الاحتلال سيارة الاسعاف التي ذهبت لإخلائهم فور وصولها للمكان".

وشددت وزارة الصحة بأن جريمة الاحتلال الجديدة "تضاف للسجل الاجرامي الاسود للاحتلال" مطالبة "الامم المتحدة ومؤسساتها بالعمل الفوري على تفعيل القانوني الدولي الانساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية وتجريم استهدافها".