إطلاق سراح الدكتورة شلهوب بعد رفض استئناف شرطة الاحتلال

قضت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس المحتلة، يوم الجمعة، بإطلاق سراح المحاضرة في الجامعة العبرية الدكتورة نادرة شلهوب كيفوركيان، بعد رفضها الاستئناف الذي تقدمت فيه شرطة الاحتلال.

وقال المحامي علاء محاجنة "إنّ محكمة الصلح غربي القدس المحتلة قضت اليوم بإطلاق سراح الدكتورة كيفوركيان، بدون أي شروط، ولكن الشرطة الاسرائيلية قدمت استئنافًا ضد قرار الافراج للمحكمة المركزية.

ومددت شرطة الاحتلال أمس توقيف الدكتورة كيفوركيان حتى اليوم الجمعة، لمثولها أمام محكمة الصلح غربي القدس المحتلة.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت أمس المحاضرة في الجامعة العبرية من منزلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وحققت معها بتهمة التحريض و"نشر آراء محرضة".

وصرّح محاميها علاء محاجنة أمس " أنه لا يوجد أساس قانوني يعطي صلاحية للشرطة الاسرائيلية باعتقال محاضرة مرموقة على أبحاث وتقارير كانت قد نشرتها منذ فترة بعيدة، وهي تدرس هذه النظريات على مدى 27 عامًا في الجامعة العبرية".

وبيّن محاجنة أنّ اعتقال المحاضرة نادرة شلهوب غير قانوني، ويعكس سياسة تحريضية وعنصرية للمؤسسة الاسرائيلية.