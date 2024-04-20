معروف: تسجيل مئات الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في القطاع

حذّر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، يوم السبت، من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية، في ظل العدوان المستمر على القطاع، إذ تم تسجيل مئات الحالات الجديدة التي أصيبت بأمراض الجهاز التنفسي المختلفة بسبب منع الاحتلال إدخال غاز الطهي والوقود للقطاع.

وقال معروف، في تصريح صحفي، إنّ الاحتلال يواصل للشهر السابع على التوالي بمنع إدخال غاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه إلى قطاع غزة، وخاصة لمدينة غزة وشمال القطاع، مما اضطر المواطنين إلى الاعتماد على الوسائل البدائية البديلة بإشعال النار من الحطب والفحم ومخلفات ركام المباني، ما تسبب بإصابة المئات بأمراض الجهاز التنفسي بفعل استخدام مواد بلاستيكية وكيماوية في إيقاد النيران، والتي تنبعث منها الغازات السامة".

وأشار إلى تسجيل مئات الحالات الجديدة التي أصيبت بأمراض الجهاز التنفسي المختلفة، بسبب اعتماد المواطنين على إشعال النيران لساعات طويلة يوميًا على مدار الأشهر الماضية، سواء لإعداد الطعام أو لتسخين المياه وحتى للإنارة في بعض الأحيان.

وحذّر معروف من خطورة هذه الأزمة وإصابة المواطنين بسرطان الرئة والجهاز التنفسي، جراء الغازات السامة المنبعثة من هذه الوسائل.

وشدّد رئيس المكتب الإعلامي على أنّ هذا الواقع الإنساني والصحي والبيئي الصعب، يتطلب تدخلاً عاجلاً لوضع حد لهذه الأزمة، والسعي لادخال المتطلبات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها غاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه.

وأضاف "إننا نحذر من تفاقم أزمة إنعدام غاز الطهي وخطورتها على حياة المواطنين الذين يعانون أوضاعاً كارثية أساسا منذ بدء العدوان".

وطالب معروف المجتمع الدولي والجهات المعنية كافة بالضغط على الاحتلال والتحرك سريعًا لحل هذه الأزمة والسماح بإدخال غاز الطهي ومختلف أنواع الوقود، لافتًا إلى أنّ منع مثل هذه الاحتياجات الأساسية الحياتية هو جريمة تضاف للجرائم التي يرتكبها الاحتلال في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على شعبنا منذ السابع من أكتوبر الماضي.