أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأحد، تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدات عسكرية وأمنية للكيان الإسرائيلي، بقيمة تصل لـ 26 مليار دولار.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن "هذه الخطوة تعد تأكيدًا للتواطؤ والشراكة الرسمية الأمريكية في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء الأبرياء، إضافة إلى التدمير الممنهج للمدن والأحياء السكنية، وكافة المرافق المدنية والبُنى التحتية في القطاع".

وأضافت الحركة، أن "الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن شخصياً، يتحملون المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية، عن جرائم الحرب التي يقترفها الكيان الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، من خلال هذا الدعم المخالِف للقانون الدولي، والذي يُعَد رُخصةً وضوءًا أخضرَ لحكومة المتطرفين الصهاينة، للمضي في العدوان الوحشي على شعبنا، والانتهاك الصارخ لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة المحاصر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.