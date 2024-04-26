45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والتضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 45 ألف مصلٍ تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة فيه.

قامت قوات الاحتلال بتشديد الإجراءات على المصلين، بفرض قيود على الأهالي الوافدين إلى المسجد الأقصى وفحص هوياتهم.

ونشرت قوات الاحتلال حواجز في محيط باب الأسباط في وقت توافد الأهالي لأداء صلاة الجمعة، وقامت بالاعتداء على الشبان بالهراوات، كما دفعت بينهم الصحفي أحمد جلاجل بعد منعهم من الدخول للمسجد الأقصى.

وحاول أحد المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى تزامناً مع توافد الأهالي والمصلين لأداء الصلاة عبر باب الأسباط.