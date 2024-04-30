حماس تعقد مشاورات سياسية في بكين لبحث سبل وقف الإبادة الجماعية

التقى وفد قيادي برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) د. موسى أبو مرزوق، نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد دانغ لي، في العاصمة الصينية بكّين، وذلك ظهر يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

وضم وفد الحركة كلا من أعضاء المكتب السياسي، الإخوة حسام بدران، وفتحي حماد، وباسم نعيم، وعضو مكتب العلاقات الدولية شريف أبو شمّالة.

وقد أجرى وفد الحركة مشاورات سياسية مع السيد لي وطاقم الوزارة، لبحث سبل وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، واستعرض الجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق النار، والواقع الإنساني المأساوي الذي تسبب به جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومدى إمكانية تعزيز الصين لمساعداتها الإنسانية العاجلة.

وثمن وفد الحركة الموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض للإبادة التي يتعرّض لها شعبنا، إضافة إلى التأكيد على المساعي الصينية الحسنة لوحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا.

بدوره، عبّر السيد دانغ لي عن موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية العادلة، واستمرار جهودهم لوقف الممارسات غير الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، والوصول إلى وقف إطلاق النار، ودعم شعبنا في جميع المحافل الدولية.

وفي الختام، أكد الجانبان على استمرار المشاورات، والعمل على إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعداد الصين لتقديم كل ما يلزم.