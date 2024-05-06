هويدي لـ(الرسالة نت): الموقف التفاوضي الفلسطيني (ندّي وصلب) وأنزل إسرائيل عن الشجرة

وصف المفكر المصري والكاتب العربي د. فهمي هويدي، موقف المقاومة التفاوضي بـ"النديّ والصلب"، الذي دفع إسرائيل للنزول عن الشجرة.

وقال هويدي لـ(الرسالة نت)، إن إدارة المقاومة للعملية التفاوضية لم تكن أقل عنفوانًا من إدارتها لعملية المواجهة في الميدان، خاصة وأنها لم تفاوض الطرف الإسرائيلي حصرًا؛ وقد واجهت ضغوطا كبيرة وغير مسبوقة على صعيد دفعها للتنازل عن مواقفها.

وأكدّ هويدي أنّ ذلك كله لم ينجح في تخفيض سقف المطالب، وأبقت العناوين الرئيسية على الطاولة طيلة مراحل التفاوض منذ بدايتها وحتى اللحظة، وعملت على إدارتها وفق ما تحقق أهداف ومطالب شعبها الإنسانية.

وذكر هويدي أن حماس أدت أداء مبهرا على المستوى السياسي والعسكري، وهذا يتطلب منها الحذر واليقظة تجاه إدارة التفاوض في المرحلة القادمة؛ لإمكانية تفلت الاحتلال من التزاماته، "كما ندرك أن حماس وصلت من الرشد والذكاء مراكمة مجموعة نقاط قوى تلزم الاحتلال بتطبيق الاتفاق".

ورأى أن إسرائيل ليس لديها خيار ولا مفر سوى عقد صفقة مع المقاومة وإنهاء الحرب؛ لأن استمراريتها يعني المزيد من خسائرها الاستراتيجية تحديدا بعد التحولات المهمة التي تشهدها أمريكا والدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية والحرب على غزة.