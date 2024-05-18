مشعل: نحن أمام لحظة تاريخية وفرصة لهزيمة الاحتلال وتفكيك مشروعه

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل، يوم السبت، إن الفلسطينيين أمام لحظة تاريخية وفرصة لهزيمة الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك مشروعه.

وشدد مشعل، في تصريح صحفي، على أن "الاحتلال يتقهقر ويفقد ثقته بنفسه بعد مرور 8 أشهر على المعركة".

وأكد مشعل أن المقاومة في غزة بخير وأعادت التموضع في كل مكان.

وطالب جماهير الأمة لمواصلة الغضب والانتفاض حتى وقف العدوان الإسرائيلي، داعيا لتشكيل طوفان لحصار السفارات الأمريكية والإسرائيلية حول العالم.

وختم مشعل بالتأكيد أن "المطلوب من الدول العربية والإسلامية تشكيل جبهة سياسية عريضة تواجه الاحتلال والإدارة الأمريكية".

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء.