بينهم جنين ورضّع.. 10 شهداء في قصف الاحتلال منازل مأهولة وسط غزة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 229 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وفجر اليوم الأربعاء، أصيب عدد من المواطنين في قصف لمدفعية جيش الاحتلال باتجاه منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما قصفت طائرة حربية اسرائيلية منزلًا لعائلة أبو زايدة في منطقة الفالوجا بجباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون في قصف استهدف منزل في منطقة بئر النعجة شمال غزة.

واستشهد 10 مواطنين وأصيب عدد آخر، باستهداف "بركس" بمحيط ترنس البابا يؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال بغاراتها حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ما أدى الى سقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات حربية اسرائيلية منزلًا لعائلة فرحات في تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وتجدد القصف المدفعي الاسرائيلي وسط وشرق مدينة رفح، كما أطلقت مسيرات حربية "كواد كابتر" اسرائيلية النار على مناطق متفرقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستهدفت غارات جوية من طائرة حربية اسرائيلية وسط مدينة رفح.

فيما تواصل سلطات الاحتلال اجتياح رفح جنوب قطاع غزة واحتلال معبر رفح الحدودي منذ 6 مايو الجاري.

كما تواصل اجتياح جباليا ومعسكرها وأجزاء من شمال قطاع غزة.