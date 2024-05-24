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^200 مثال: غزة العزة

"الشعبية" تُرحب بقرار العدل الدولية وتؤكد على ضرورة فرض تنفيذه

الرسالة نت

رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الجديد بإلزام الاحتلال بوقف عملياته العسكرية في رفح، وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإغاثية، وتمكين فرق التحقيق في جرائم الإبادة من الدخول إلى القطاع.

وشددت الجبهة، في تصريحٍ صحفي، على أنّ هذا الموقف المتقدم لن يرَ النور إن لم يجرِ تحويله إلى آليات ملزمة للاحتلال لتطبيقه على أرض الواقع لوقف عدوانه الشامل على القطاع في ضوء إصراره على مواصلة الجرائم وحرب الإبادة ليس في رفح بل في جميع مناطق القطاع، وفي ظل فشل مجلس الأمن سابقاً في اتخاذ قرار ملزم لتنفيذ قرارات المحكمة في ضوء الفيتو الأمريكي.

وختمت الجبهة بأن "هذا القرار الجديد من محكمة العدل الدولية يجب أن يساهم في مزيد من العزلة على هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يلتزم بالقوانين الدولية، كما يُشدد الخناق على بعض الدول الغربية لحظر تزويد الاحتلال بالأسلحة".

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