حماس: تعديل مقترح الوسطاء خدمة للاحتلال بمنحها وقتاً للتملص من قرار محكمة العدل الدولية

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، إن الحركة "لم تُبلغ من الوسطاء بأي شيء متعلق باستئناف المفاوضات"، معتبرًا البحث في تعديل مقترح الوسطاء خدمة للاحتلال ومنحه وقتًا وللتملص من قرار "محكمة العدل الدولية".

وأضاف حمدان في مقابلة صحفية، أن الحديث اليوم عن تفاوض جديد "هو أمر غير جدي"، مُردفاً: "لا نحتاج إلى تفاوض جديد وحركة حماس ردت على الورقة التي قدمها الوسطاء".

وأشار إلى، أن هدف المفاوضات بالنسبة لهم هو "إنهاء الحصار عن قطاع غزة، وتحقيق صفقة تبادل للأسرى عادلة" .

وعن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم أمس، والذي يقضي بوقف "إسرائيل" للعملية العسكرية على رفح، علق حمدان: " "إسرائيل" تحاول الهروب من استحقاقات محكمة العدل الدولية" .

وبين أن هناك مقترح وافقت عليه حركة حماس، ورفضته "إسرائيل" و"لا ضمانة بقبولها مقترحات جديدة للذهاب للمفاوضات"، مؤكداً على أنه لا يمكن الثقة بأي مقترح إسرائيلي، متسائلاً عن سبب القبول بمقترح بعد الموافقة على مقترح الوسطاء.

وشدد على أن الانسحاب الإسرائيلي الفوري من قطاع غزة، هو المطلب الأساسي، إلى جانب وقف العدوان.