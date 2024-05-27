حماس تدعو لتصعيد الفعاليات الغاضبة لوقف حرب الإبادة على غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والخارج إلى الانتفاض والخروج بمسيرات غاضبة ضد المجزرة الصهيونية المتواصلة في قطاع غزة.

وناشدت الحركة، في بيان، الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية الغاضبة والضغط لوقف العدوان وحرب الإبادة على غزة.

وطالبت شعوب أمتنا العربية والإسلامية والشعوب الحرة حول العالم إلى تكثيف الحراك والفعاليات المنددة بحرب الإبادة، والضغط لقطع العلاقات مع هذا الكيان الذي يواصل استهتاره بالمجتمع الدولي وبالقرارات الأممية، لاسيما قرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي طالبه بوقف عدوانه واجتياحه لرفح.