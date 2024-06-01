الحرب على الحقيقة.. استشهاد الصحفية عُلا الدحدوح جراء قصف إسرائيلي لمنزلها بغزة

أعلنت مصادر محلية، استشهاد الزميلة الصحفية علا الدحدوح، عقب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأوضحت المصادر، إن الصحفية المذيعة علا الدحدوح، قد ارتقت شهيدة بقصف إسرائيلي جوي لمنزل عائلتها في شارع الجلاء، وسط مدينة غزة.

آخر ما كتبته الصحفية علا الدحدوح قبل استشهادها

وكانت آخر ما كتبته الصحفية علا الدحدوح عبر صفحتها على الفيسبوك قبل أن تقتل:" اللهم لا تأتي وقفة عرفة إلا وقد أوقفت حرب غزة، ولا يأتي العيد وإلا غزة في عيد".





وباستشهاد الزميلة "الدحدوح" يرتفع عدد شهداء الصحافة الفلسطينية في قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر، إلى 148 صحفيًا وصحفية، اعتمادًا على معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي.

وتواصل القوات الإسرائيلية شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت الطائرات الإسرائيلية مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي تنتهجها إسرائيل في عدوانها المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.