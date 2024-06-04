كان القسام قد أعلن فقدانهم.. الاحتلال يعترف بمقتل 4 من المحتجزين بغزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، مقتل 4 محتجزين إسرائيليين كانوا معًا في خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل عدة أشهر، مضيفا أن ملابسات وفاتهم لا تزال قيد التحقيق، وجثثهم لا تزال في القطاع.

وقال المتحدث إن مندوبي الجيش أبلغوا عائلات حايم بري، ويورام متسغير، وعميرام كوبير، ونداڤ بوبلويل، بوفاتهم واحتفاظ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجثثهم.

وادعى الاحتلال، أن قرار إعلان وفاتهم استند على معلومات استخبارية وتم إقراره من قبل لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة بتعاون مع وزارة الأديان والحاخام الأكبر لإسرائيل.

وفي ردود الفعل، زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد تعقيبًا على مقتل الأسرى الأربعة: كل يوم يمر يشكل خطرا على حياة المخطوفين

وقالت هيئة عائلات الأسرى "الإسرائيليين": حاييم ويورام وعميرام ونداف اختطفوا أحياء وكان يجب أن يعودوا أحياء إلى منازلهم.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قد أعلنت في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن 5 من الأسرى.

رجح أبو عبيدة، مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة للاحتلال على غزة، وذلك بعد إعلان الكتائب فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم، من بينهم 3 ممن أعلن جيش الاحتلال عنهم مساء اليوم الإثنين.

وأضاف أبو عبيدة -في بيان مقتضب على تليغرام- أن من بين هؤلاء الأسرى حايم بيري، يورام ميتزجر، أميرام كوبر، الذين ظهروا في مقطع فيديو بثته كتائب القسام قبل أيام يطالبون قادتهم بعدم تركهم في الأسر و"ألا يشيخوا فيه".

وقال أحد الأسرى الإسرائيليين -ويُدعى حاييم بري (79 عاما)- إنه من كيبوتس "نير عوز" وموجود في الأسر برفقة مجموعة كبار في السن، وهم مرضى بأمراض مزمنة، ويعانون ظروفا قاسية للغاية.

وأضاف "نحن جيل بني إسرائيل، ونحن شاركنا في بناء الجيش، ولا أفهم لماذا نحن متروكون هنا؟" قبل أن يكمل مناشدا على ما يبدو بنيامين نتنياهو، بالقول "يجب عليك أن تفرج عنا بأي ثمن".

وتابع الأسير "نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو، أفرج عنا من دون أي شرط، ولا تتركونا نشيخ".

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه كيبوتس "نيريم" قبل قليل مقتل الأسير المحتجز لدى حركة حماس نداف بوبلابيل الحامل للجنسية البريطانية، والذي سبق أن أعلنت الحركة مقتله بعد استهداف إسرائيلي لمكان احتجازه.