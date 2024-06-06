الحموري لـ (الرسالة): العصابات الصهيونية تستبيح كل شيء بالقدس بدعم كامل من حكومتها

قال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، إن العصابات الصهيونية المتطرفة تستبيح كل شيء في القدس، مدعومة بشكل كامل من حكومة الاحتلال.

وذكر الحموري في حديث لـ "الرسالة نت"، إن العصابات الصهيونية المتطرفة التي اقتحمت الأقصى يوم أمس فيما عرف بمسيرات الأعلام، اعتدت على البلدة القديمة بشكل كامل واعتدت على ممتلكات ومقار المواطنين، في سيناريو يشبه الحرب المفتوحة على سكان المدينة.

وأوضح الحموري، أن الهدف الإسرائيلي البائس من كل الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية لديهم في القدس، "كلها تهدف لمحاولة إظهار السيادة المزعومة".

وبين أن القدس تعيش في حالة صراع يومي مفتوح بين سكانها والعصابات اليهودية، التي فاقمت من حجم مؤامراتها بحق أبناء شعبنا في القدس.

وذكر أن الإجراءات الاحتلالية تهدف لتحقيق هدف واحد فقط وهو، إنهاء الهوية الفلسطينية، واضفاء الصبغة التهويدية.