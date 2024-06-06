التنمية الاجتماعية في غزة تطلق برنامج لتسجيل الأيتام الجدد .. إليكم رابط التسجيل 

الرسالة نت - رزان الحاج

قال غسان فلفل مسؤول ملف الأيتام في وزارة التمنية الإجتماعية في قطاع غزة إن الوزارة أطلقت برنامج لحصر بيانات الأيتام منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم لتكوين قاعدة بيانات خاصة بهم

وأوضح في تصريح خاص "للرسالة نت" أن الوزراة تمكنت من حصر 8000 اسم وتعمل على ذلك من خلال نشر رابط التسجيل عبر الانترنت ليتمكن من لديه فرصة من شمال القطاع وجنوبه من التسجيل

وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب كادر للعمل ميدانيًا يتكون من 120 مندوب موزعين على منطقة مواصي خانيونس لإحصاء أكبر قدر من الأيتام ممن لم تتيح لهم الفرصة بالتسجيل عبر الإنترنت

وأشار إلى أن العمل الميداني حالياً في منطقة مواصي خانيونس وبعد حصر الأيتام في المكان سينتقل العمل الميداني للمنطقة الوسطى

تأتي جهودهم في إطار خدمة هذه الفئة وربطها بالمؤسسات التي تنوي تقديم مساعدة أو كفالة لهم

يمكنم تسجيل من خلال الرابط

https://o.emgaza.com/ar/orphan/create