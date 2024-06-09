حرب الإبادة في يومها ال 247.. قَصْف عنيف وسط القطاع واشتباكات ضارية برفح

يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في غزة، لليوم الـ247 على التوالي، إذ شن غارات جوية وقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95 % من سكان القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 36801 شهيد و 83680 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وفي أحدث التطورات الميدانية:

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق متفرقة في القطاع، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية شرقي دير البلح، كما نفذ الطيران الحربي غارة على حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى لوقوع عدة شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر محلية، ارتقاء 4 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزل لعائلة كساب في حي الدرج بجانب عيادة الدرج وسط مدينة غزة الليلة.



وفي مخيمات وسط القطاع، وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة أبو دقة شرق دير البلح.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق المأهولة ومراكز الإيواء للنازحين في مختلف مناطق القطاع، حيث تعرض وسط وشمال مدينة رفح، إلى قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية، الذي استهدف مناطق الخربة ومصبح وعريبة في المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة البشيتي في مخيم المغازي، دون معرفة التفاصيل بعد، فيما تواصل إطلاق النار شرق مخيم البريج.

وجنوب القطاع، سمع دوي أصوات انفجارات عنيفة وإطلاق رصاص من قبل الاحتلال في أماكن متفرقة بمدينة رفح،

فيما شهدت أحياء الزيتون، وتل الهوا، والصبرة بمدينة غزة، قصفا مدفعيا وإطلاق نار من دبابات الاحتلال المتمركزة في منطقة محور "نتساريم".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 36801 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83680 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.