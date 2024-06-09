أكسيوس: خلية أمريكية ساعدت في تحرير الأسرى الأربعة.. ما علاقة الرصيف العائم؟

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، السبت، أن ما تسمى "خلية المختطفين" الأمريكية العسكرية ساعدت في استعادة المحتجزين الأربعة في العملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة، وأدت أيضاً إلى ارتكاب مجزرة راح ضحيتها نحو 200 شهيد.

وقال جيش الاحتلال، في بيان على منصة إكس في وقت سابق السبت: "في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين".

وفي تفاصيل أخرى، قالت مصادر عبرية، إنه ليس صدفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم دفع تعزيزات من قواته لحماية الرصيف الأمريكي العائم قبالة ساحل بحر قطاع غزة.

فقد ذكرت مواقع إسرائيلية أن مسؤولًا أميركيا وصل أمس "تل أبيب" لمتابعة العملية، مما يدلل على أن واشنطن كان لها دور أساسي في توفير المعلومات الاستخباراتية ومشاركة جيش الاحتلال في هذه العملية، وكان المسؤول ينتظر في الرصيف المائي التي تم إنشاؤه لحظة تنفيذ العملية.

وذكرت المصادر أن شاحنة دخلت من منطقة الرصيف الأمريكي العائم ظهرت وكأنها قافلة مساعدات ترافقها سيارة مدنية تسللتا من غرب منطقة النصيرات إلى منطقة السوق المركزي وهناك بدأت المجزرة الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد يشير المحلل بسام المناصرة إلى أن من أهداف إنشاء الميناء العائم (الذي أقامه الجيش الأميركي) والذي تم توظيفه في عملية النصيرات، وقد تم إعلان إعادة صيانته قبل يومين، يشير إلى أنه تم توظيفه لتدشين هذه العملية، ما يعني شراكة أمريكية كاملة في التخطيط والتنفيذ؛ ولعله يفتح مساراً جديداً للمقاومة الفلسطينية في التعامل الواضح والمعلن مع هذا الميناء بعد أن كان الأمر ظاهره إغاثياً دون إثبات عكس ذلك (أمام المجتمعات)، وهي فرصة ثمينة لكشف ادعاءات إدارة بايدن وتعريتها.

وقد أظهرت صور خاصة حصلت عليها قناة الجزيرة استخدام القوات الخاصة الإسرائيلية شاحنة مساعدات وسيارة مدنية لتنفيذ العملية.

وتظهر الصور دخول السيارات المدنية بحماية من دبابات إسرائيلية المناطق الغربية لمخيم النصيرات، في الوقت اذلي شنت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات غير مسبوقة استهدفت المخيم ومناطق متفرقة وسط القطاع، وخلفت حتى اللحظة استشهاد أكثر من 200 فلسطيني وعشرات المصابين.