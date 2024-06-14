30 ألف مصلٍ يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المُصلين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس، رغم التقييدات والإجراءات العسكرية التي فرضتها شرطة الاحتلال على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة والقدس.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 30 ألف مصلٍ أدّوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال وتقييد وصول المصلين للمسجد.

ومنعت قوات الاحتلال وصول عشرات الشبان إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب والدفع عند بوابات الملك فيصل وحطة والأسباط، فيما دققت ببطاقات الهوية لعدد من الوافدين إلى "الأقصى" وأخضعتهم للتفتيش قبل السماح لهم بالدخول للمسجد.

وتنتشر شرطة الاحتلال في أرجاء الحرم القدسي والبلدة القديمة في القدس المحتلة، وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين، كما تنتشر على الحواجز حول مدينة القدس؛ لمنع وصول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد.