حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 253.. أبرز التطورات الميدانية

يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في غزة، لليوم الـ253 على التوالي، إذ شن غارات جوية وقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95 % من سكان القطاع.

وفي أحدث التطورات الميدانية: أفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منازل المواطنين، شرق مدينة غزة، إلى 19.

وكانت طواقم الاسعاف انتشلت 5 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي الجماصي والرملاوي في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

من جهته، قال الدفاع المدني: "انتشلت طواقمنا بمحافظة غزة شهيدة طفلة رضيعه وعدد من الإصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة "الجماصي" في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة".

فيما انتشلت أيضاً 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حتحت بحي التفاح شرق مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط سوق البسطات في الشجاعية شرق مدينة غزة ومناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها صوب ساحل مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,266 شهيدًا، وإصابة 85,102 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.