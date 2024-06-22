مقتل ضابط مخابرات (إسرائيلي) كبير بعملية إطلاق نار بقلقيلية

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أن مستوطنًا قُتل بعد أن أُصيب بإطلاق نار، في قلقيلية.

وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة، صباح اليوم السبت، من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، أن شخصًا مصابًا بالرصاص في رأسه وهو داخل سيّارته التي تحمل "لوحة تسجيل إسرائيلية".

ولاحقا، أوضحت صورة أخرى متداولة تظهر فيها بطاقة هوية المُستهدف وهو إسرائيلي، فيما وذكرت مصادر محليّة فلسطينية أن المُستهدف هو ضابط مخابرات إسرائيلي انتحل شخصيّة فلسطيني من الداخل، وتم تعقّبه ثم أُطلق النار عليه.

واندلعت النيران في السيّارة بعد أن أُخليت الجثة منها، واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة قلقيلية، بعد تنفيذ العملية.

وحضرت طواقم الهلال الأحمر للمكان وأخذت المقتول من مكان العملية، ويأتي ذلك بعد يوم على "عملية خاصة" نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة في قلقيلية حيث استشهد شابّان في عملية اغتيال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشهيدين هما محمود حسن عبد الرحمن زيد (28 عاما) وإيهاب عبد الكريم موسى أبو حامد (29 عاما).