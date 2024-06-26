فيديو مؤلم لاعتداء كلب بوليسي للاحتلال على مسنة في غزة

أظهر فيديو نشر الثلاثاء، اعتداء كلب بوليسي للاحتلال على مسنة فلسطينية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى لتعرضها لإصابة خطيرة.

الفيديو الذي نشرته قناة الجزيرة القطرية، ويحتوي مشاهد مسربة من كاميرا تم تركيبها من قِبل الاحتلال على كلب بوليسي، وأظهرت اعتداءً دام وقتاً طويلاً على المسنة الفلسطينية داخل بيتها.

وفي تصريحات للجزيرة، قالت الحاجة دولت عبد الله الطناني (67 عاماً) إن قوات الاحتلال أطلقت كلباً عليها عضها في فراشها أثناء نومها، ثم قام بسحبها خارج الغرفة.

الجزيرة تحصل على مقاطع مسربة من كاميرا ركّبها جنود الاحتلال على كلب بوليسي تظهر اعتداء الكلب على مسنة فلسطينية في بيتها خلال عملية كان جيش الاحتلال بصدد القيام بها في مخيم جباليا قبل أسابيع#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/UrFMCridTZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 25, 2024

وأكدت أنها كانت قد امتنعت مراراً منذ بدء الحرب عن ترك منزلها، مشيرة إلى أن إصابتها خطيرة إثر تعرضها للنهش والكسور والنزيف.

وأضافت أنها لا تزال تعاني من الإصابة في ظل انعدام الأدوية وتضرر المستشفيات في القطاع.

بدوره، قال مراسل الجزيرة أنس الشريف إن جيش الاحتلال خلال عمليته الأخيرة في مخيم جباليا تعمد تدمير منازل المواطنين وتفتيشها، لافتاً إلى أن هذه السيدة بقيت في منزلها إذ لم تستطع الخروج بسبب عدم مقدرتها على ذلك، وظناً أنها في مأمن.

وأكد أن هذه الصور جزء مما حصل من انتهاكات وجرائم ارتكبتها قوات الاحتلال، مضيفاً أن هناك جرائم أكبر لم تُوثق بحق الأطفال والنساء وكبار السن.