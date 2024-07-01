الوحدات الأردني يتضامن مع غزة بعد الفوز بكأس الأردن

واصل نادي الوحدات الأردني تضامنه مع غزة التي لا زالت تتعرض لحرب إبادة شرسة منذ 9 أشهر.

وتوج الوحدات الأردني بلقب كأس الأردن لكرة القدم ، لكنه رفض استقبال التهاني في مقر النادي في موقف تضامني مع غزة.

وأكد نادي الوحدات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدم وجود احتفالات للنادي بعد حصوله على اللقب، تضامنا مع الأهل في قطاع غزة، نظير ما يمرون به من حرب إبادة شرسة لم يشهدها التاريخ من قبل.

وذكر النادي أنه لن يسمح للفريق بالاحتفال، في الوقت الذي تتعرض فيه غزة للإبادة من الاحتلال "الإسرائيلي".

وأطلق النادي الأردني العريق وسم #غزة_في_القلب خلال بيانه الصحفي، في إشارة لدعمه الواضح للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال.

وكان الوحدات قد حصد لقب كأس الأردن لكرة القدم، عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره الحسين إربد بهدفين مقابل هدف.