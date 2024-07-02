نادي النجمة اللبناني يهدي لقب الدوري لشهداء غزة 

أعلن نادي النجمة اللبناني تضامنه مع شهداء غزة، الذين وصل عددهم إلى ما يقارب 40 ألف، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري لكرة القدم.

وحرص رئيس وعدد من لاعبي نادي النجمة اللبناني على إهداء تتويج الفريق بلقب الدوري المحلي إلى شهداء غزه وجنوب لبنان.

وتوّج فريق النجمة بطلًا لدوري الدرجة الأولى اللبناني موسم 2023-2024، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأنصار بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب مجمع فؤاد شهاب في ختام مرحلة سداسية الأوائل.

وعقب المباراة أهدى مازن دعني رئيس نادي النجمة هذا التتويج إلى شهداء غزة في ظل العدوان "الإسرائيلي" المستمر على القطاع منذ 9

وقال دعني: "أهدي هذا التتويج الى أهلنا في جنوب لبنان والبقاع وكذلك في غزة".

من جانبه قال علي السبع نجم الفريق: "نقدم هذا التتويج الى شهدائنا الابطال في الجنوب وكذلك في غزة".

ويأتي ذلك استمرارا لحالة التضامن الرياضي في العديد من الدول مع غزة التي تتعرض لأبشع حرب إبادة وتطهير عرقي، في حين نظم العديد من المتضامنين حملات تطالب بتجميد عضوية اسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA”.