حرب الإبادة تدخل يومها الـ 273.. شهداء في قصف الاحتلال على أنحاءٍ بالقطاع غزة

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، يومها الـ273، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية والبحرية على مناطق متفرقة بالقطاع، في وقت تواصلت المعارك والاشتباكات في حي الشجاعية ومدنية رفح.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 38 ألفًا و011 شهيدًا، إلى جانب 87 ألفًا و445 إصابة بجراح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

آخر تطورات الحرب على غزة..

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ، 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "البردويل" في حي الدرج شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي الشجاعية في شرق مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال التي دمرت عددًا من المباني السكنية في الحي.

وأعلن الدفاع المدني فجر اليوم الجمعة، عن انتشال امرأتين شهيدتين ونقل عدد من الإصابات، موضحًا أنه ما زال طفلين مفقودين تحت أنقاض منزل "البردويل" الذي استهدفته طائرات الاحتلال في حي الدرج.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمالي المحافظة الوسطى، فيما شن الاحتلال أحزمة نارية شمال بيت لاهيا شمال غزة.

وإلى جنوب قطاع غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال منزل لعائلة "الشواف" جنوب شرق خانيونس؛ أسفر عن ارتقاء شهيدين.

ونقلت مصادر محلية، استشهاد المواطن عدلي رضوان وإصابة زوجته في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة رضوان في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة النصر شمال شرق مدينة رفح، بالتزامن مع توغل لآليات الاحتلال في منطقتي "أبو حلاوة" و"أبو الحصين"، وأطراف منطقة النصر شرق المدينة.