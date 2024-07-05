 وفد قيادي من حماس يلتقي الأمين العام لحزب الله وقيادات المقاومة الإسلامية

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة د. خليل الحية بسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في بيروت، وقد تم خلال اللقاء التداول في تطورات الوضع العام في إطار معركة طوفان الأقصى، وتم التباحث في تطورات الأوضاع الميدانية، حيث عرض الوفد واقع المقاومة في الميدان، مؤكداً صمودها وتصاعد فاعلية عملياتها ضد قوات الاحتلال.

كما استعرض الوفد مع سماحته الجهود السياسية التي تبذلها قيادة المقاومة من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي العدوان على قطاع غزة، ويضع حداً للمعاناة الإنسانية القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، وجرى التداول حول هذه الجهود والأفكار المطروحة، مع التأكيد على أهمية تحقيق ذلك، كما ثمن الوفد دور حزب الله في إسناد غزة، وأداءه وتضحياته وصمود أبناء الجنب اللبناني في المواجهة مع الكيان الصهيوني.

والتقى وفد الحركة مع وفد قيادي من أنصار الله في اليمن، ووفد قيادي من المقاومة الإسلامية في العراق، حيث تم التداول حول التطورات السياسية والميدانية في المواجهة مع الكيان الصهيوني في معركة طوفان الأقصى، مشيدا بما يقومون به من إسناد لغزة في معركة طوفان الأقصى.

وقد تم التأكيد في اللقاءات كافة على استمرار التواصل والتشاور والتنسيق القيادي والسياسي والميداني بما يحقق الأهداف المنشودة.