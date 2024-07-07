استشهاد إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل في غزة بقصف (إسرائيلي)

استشهد وكيل وزارة العمل في قطاع غزة إيهاب الغصين، مساء يوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة.

والتحق الغصين بزوجته وابنته اللتان استهدفهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصفٍ سابقٍ بمنزل كانتا نازحتين فيه، بعد تدمير منزل العائلة غربي مدينة غزة بشكل كامل.

بدوره، نعى مكتب الإعلام الحكومي بغزة، وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، الذي ارتقى بعد استهدافه من طائرات الاحتلال بشكل مباشر مع مجموعة من أبناء شعبنا.

وأضاف الإعلام الحكومي، في بيان وصل وكالة "صفا"، "نزف قائداً حُكومياً عمل في العديد من المواقع الحكومية والوطنية المختلفة، وله مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرّفة، وكان مثالاً للإخلاص والتفاني في عمله وخدمته لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.