تونس تحمّل فرنسا مسؤولية وقف الإيبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

حمَّل وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، فرنسا مسؤولية وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.

وقال عمار في كلمة خلال حفل أقامته سفارة باريس بالعاصمة تونس، بمناسبة العيد الوطني الفرنسي مساء الأحد، "يتحمّل بلدكم وقبل كل شيء، مسؤولية أخلاقية خاصة للتوصّل في أقرب الآجال إلى وقف للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، فضلاً عن السعي إلى تقديم جميع المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربًا على قطاع غزة ترتكب خلالها مجازر أسفرت عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل "إسرائيل" حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.