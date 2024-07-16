الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين فجر الثلاثاء، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله واعتقلت الشاب محمد رياض خويرة، بعد مداهمة منزله.

كما اقتحم الاحتلال ضاحية الشويكة بطولكرم شمال الضفة واعتقل الشاب سيف بدو بعد مداهمة منزله، فيما شهدت أحياء بمدينة قلقيلية اقتحاما ومداهمة محالا تجارية.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة، اقتحم الاحتلال بلدة سعير واعتقل الشاب يوسف عامر جبارين، كما داهم مخيم العروب وضاحيةالرهوة واعتقل: المواطن نعيم الجابري ونجله ديار، والفتى الجريح محمد رامي الطيطي والفتى سيف جهاد عدوي.

وداهم الاحتلال قرية دير سامت واعتقل الشاب أمجد رسمي حروب ( أبو شرخ ) من منزله.