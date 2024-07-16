جيش الاحتلال: 9400 جندي خضعوا لإعادة تأهيل منذ بداية العدوان

كشفت وزارة جيش الاحتلال ، الثلاثاء، أن 9400 جندي جريح تلقوا العلاج بقسم إعادة التأهيل منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت في بيان: "منذ 7 أكتوبر تم علاج 9400 جريح من الرجال والنساء في قسم إعادة التأهيل، منهم 36 بالمئة يعانون من ردود أفعال نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة".

وأضافت الوزارة أنه بحسب التوقعات سيدخل قسم إعادة التأهيل 14 ألف جريح بحلول نهاية عام 2024 وسيحصلون على العلاج، وسيواجه حوالي 5600 منهم اضطرابات نفسية.

وأشارت إلى أنها تنشئ لجنة مخصصة للناجين من الصدمات "ضمن عمليات التقييم التي تجريها شعبة التأهيل في وزارة الدفاع للتعامل مع ارتفاع أعداد الضحايا".

وقالت "ستناقش اللجنة تقديم المساعدة القانونية في حالات استثنائية للضحايا الذين يعانون من إعاقات رأسية وعقلية وإعاقات ما بعد الصدمة والإعاقات الشديدة".

وأضافت الوزارة أنه "سيتم خلال الفترة المقبلة تعيين أعضاء اللجنة من بين المتخصصين في الرعاية والطب والتأهيل وغيرها".

وأسفر العدوان الذي تشنه "إسرائيل" بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.