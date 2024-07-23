الصحة: 84 شهيدًا و239 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، بارتكاب قوات الاحتلال (الإسرائيلي) 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 84 شهيداً و329 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، في تصريح مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان (الإسرائيلي) إلى 39090 شهيداً و90147 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت حصيلة خاصة لاستهدافات ومجازر الاحتلال (الإسرائيلي) لمحافظة خان يونس يوم أمس 73 شهيد منهم (24 طفل و15سيدة)، وأكثر من 270 إصابة بينها حالات خطيرة

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات، على الرابط التالي "اضغط هنا".