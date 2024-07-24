الاحتلال يدعم بؤر استيطانية جديدة بملايين الشواكل

كشفت منظمة السلام الآن وهي منظمة يسارية احتجاجية داخل إسرائيل عن تمويل غير مسبوق من قبل الحكومة الإسرائيلية لــ أكثر من 100 بؤرة استيطانية لافتة إلى أن حكومة الاحتلال اعتمدت التمويل سرا في كانون الثاني مستغلة انشغال العالم بالحرب على غزة.

كما وخصصت حكومة الاحتلال الإسرائيليّ ملايين الدولارات لدعم مزارع يهوديّة استيطانية صغيرة في الضفة الغربية، ورصدت ميزانيّات لتمويل بؤر استيطانيّة عشوائيّة بهدف التطوير، ولتصبح مستوطنات أكبر، وذلك بحسب ما كشفت عنه "حركة السلام الآن" الإسرائيلية.

وفي تصريح لها قالت وزارة المستوطنات والمشاريع القومية التي ترأسها الوزيرة المتطرّفة عن حزب "الصهيونية الدينية" أوريت ستروك، إنّها خصصت 75 مليون شيقل العام الماضي لتوفير معدّات أمنية لمستوطنات ناشئة في إشارة إلى بؤر لم تكن مرخصة مسبقا، وبأن هذه الأموال تم ضخّها بالتنسيق مع وزارة الجيش.

وتشير منظمة "السلام الآن" إلى أنّ هذا التمويل استخدم لشراء مركبات وطائرات دون طيّار وكاميرات ومولّدات وبوابات كهربائية وأسوار، ولبناء طرق جديدة غير مرخّصة لدعم حياة 500 مستوطن يعيشون في هذه البؤر والمدعومة أصلا قبل شرعنتها من قبل الحكومة.

يذكر أنه وفي الشهر الماضي شرع الاحتلال خمس بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، بينها بؤرة "افيتار" على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.