المقاومة مستمرة.. مقتل جندي في المعارك جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الجمعة ٢٦ يوليو ٢٠٢٤، مقتل جندي بالمعارك البرية المتواصلة في مناطق جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن "العريف احتياط موتي رافي (37 عاما)، الجندي في لواء غفعاتي، قتل في معركة جنوبي القطاع".

واستنادا إلى معطيات الجيش، فإن عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب ارتفع إلى 688 بينهم 328 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، عن قتل وجرح عدد من جنود جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بتفجير نفقين وتنفيذ عملية قنص في قطاع غزة، وذلك في ظل تواصل تصدي المقاومة الفلسطينية للاحتلال على كافة محاور القتال.

وقالت "القسام" في بيان عبر حسابها على منصة "تليغرام"، إن مقاتليها "تمكنوا من استدراج قوتين صهيونيتين إلى نفقين وتفجيرهما بأفراد القوتين فور نزولهم داخلهما وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح".

وفي بيان آخر، ذكرت "القسام" أن مقاتليها تمكنوا "من قنص جندي صهيوني ببندقية الغول في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وقالت إنها تمكنت بالتعاون مع مقاتلي "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، "من دك تموضع لقوات العدو قرب مسجد الظلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

ولا تزال المقاومة الفلسطينية تعلن بوتيرة يومية عن قتل وإصابة جنود (إسرائيليين)، فضلا عن إطلاقها الصواريخ ضد مواقع للاحتلال بين الحين والآخر، الأمر الذي يؤكد احتفاظها بقدراتها الصاروخية على الرغم من الحرب المدمرة.