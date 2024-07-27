طالبت 75 منظمة أمريكية -بينها "الصوت اليهودي من أجل السلام"- الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس بتنفيذ حظر فوري على الأسلحة إلى الاحتلال (الإسرائيلي).

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن وقف إطلاق النار الدائم يتطلب أن تمارس واشنطن الضغط على رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو من خلال إنهاء تدفق الأسلحة.

وأضاف البيان أن حكومة نتنياهو "لا تستجيب للتحذيرات واستخدمت الدعم والأسلحة الأميركية لقتل نحو 40 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بينهم 15 ألف طفل".

وشدد البيان على أنه "لا يمكن ادعاء العمل من أجل السلام في وقت يتم فيه إرسال أسلحة تُستخدم لمحو أجيال من الفلسطينيين وتمكّن من ارتكاب الفظائع، كما أن التوقف عن بيع ونقل الأسلحة (لإسرائيل) يمكن جميع الناس الذين يعيشون على الأرض أن يعيشوا في أمان ومساواة وحرية وعدالة"، وفق تعبير البيان.

وقال البيان إن على الحكومة الأميركية "إنفاق الأموال على ملفات داخلية مثل الرعاية الصحية والإسكان بدل دعم العنف في الخارج".

ولليوم 295 على التوالي يواصل جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و175 شهبدا، وإصابة 90 ألفا و403 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.