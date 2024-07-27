الصليب الأحمر مجددًا: إسرائيل لم تترك آمنًا في غزة

خاص- الرسالة نت

أكدّ المتحدث باسم البعثة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية هشام مهنا، أن استمرار سلطات الاحتلال في تهجير المدنيين والنازحين من جنوب خانيونس، دليل على أنّها لم تترك مكانًا آمنًا في غزة.

وقال مهنا لـ"الرسالة نت"، إنّ سلطات الاحتلال استباحت مختلف المناطق التي صنفتها على أنها خضراء، كما أنها ارتكبت مذابح في هذه المناطق التي لا تزال تشهد حتى اللحظة مجازر مروعة.

وأوضح أنّه لم يعد ممكنا الحديث عن أي مكان آمن، في ظل الاستباحة الإسرائيلية لمدارس الأونروا والحكومة، كما أيضا استباحت مناطق صنفتها على أنها آمنة.

وحذر من أن الوضع الصحي في القطاع منهار تماما، في ظل استهداف المراكز والنقاط والمستشفيات الطبية.

وأكدّ مهنا أنه لا يوجد في قطاع غزة مستشفى يمكنه أن يقدم الخدمات كاملة للمواطنين، وأن حجم الاستهدافات والاصابات، تحول دون قدرة المشافي

والنقاط الطبية على التعامل مع المواطنين، كما أن استهدافها يزيد الأمور تعقيدا.

ودعا الى ضرورة وقف فوري وشامل لاطلاق النار، وانهاء المعاناة التي يدفع المدنيين في القطاع ثمنًا باهضًا بفعلها.