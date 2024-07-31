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طارق سويدان لـ(الرسالة): هنية عاش لله واستشهد لله وانتظر الشهادة منذ نعومة أظفاره

الرسالة نت

نعى الداعية الإسلامي الكبير طارق سويدان، الشهيد القائد فقيد الأمة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقال إنه "كان رجلًا صالحًا صوامًا قوامًا مجاهدًا حافظًا للقرآن الكريم".

وأضاف سويدان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "صبر على استشهاد العشرات من أهله، فقد عاش لله واستشهد لأجله، فيها لها من حياة".

وأكدّ أن دماء هنية ستظل لعنة على المحتلين، ودليل على طهر وعفّة مسيرة هذه المقاومة؛ التي تدافع نيابة عن الأمة جميعا.

وتابع: "مسيرة تقدم أغلى ما تملك من قيادات وتضحيات جسام، وتقدم قيادتها شهداء؛ لن تغلب بل سيكتب لها التحرير والغلبة".

ولفت إلى استشهاد القائد أحمد ياسين، "لو لم يرتقي ياسين، ما كنا لنعرف بأس ورجولة هذا القائد إسماعيل هنية الذي رافق استاذه وشيخه ياسين ولم ينفك يومًا أن يسير على دربه ونهجه، وكان أمينا على درب الشهداء والقادة الذين رسموا معادلات مختلفة في هذه المعركة".

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