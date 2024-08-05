الحية: سيتم إنهاء المشاورات لاختيار قائد جديد للحركة خلال أيام

قال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، خليل الحية، مساء الأحد إن الحركة ستنهي خلال أيام مشاوراتها لاختيار قائد جديد، خلفا للشهيد القائد إسماعيل هنية.

وأوضح الحية، خلال كلمة في مجلس عزاء القائد هنية بالعاصمة القطرية الدوحة، "نحن قيادة موحدة بفضل الله، نعقد اجتماعاتنا وندير أعمالنا بكل مسؤولية، وما هي إلا أيام وننهي مشاوراتنا لاختيار قائد جديد لهذه الحركة، ليمضي على طريق إسماعيل هنية، ويواصل على طريق الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، ويواصل على طريق الشهداء من شعبنا الفلسطيني".

وأكد "غادرنا قائد إسماعيل هنية، ولكن الحركة تدار عبر مؤسساتنا، فلا فراغ باستشهاد القائد"، متابعاً "الشهيد هنية كان رئيساً لوزراء الشعب الفلسطيني، لكنه كان رئيساً للوزراء ولمقاومة الشعب الذي يريد أن يصل إلى الحرية والعودة".

وبين هنية " استشهاد القائد إسماعيل هنية أحيا الأمة من جديد، فإذا كان طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر الماضي قد أحيا في الأمة عزماً ونضالاً لقرب تحرير فلسطين من الغاصبين، فإن استشهاده أعطى هذا الشعب ومقاومته روحاً جديدةً وعزماً جديداً وقوةً جديدةً".