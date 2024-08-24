مفتي فلسطين: حرق الاحتلال للمساجد عمل عدواني غاشم

قال مفتي فلسطين د. محمد حسين، إن حرق الاحتلال للمساجد في غزة، هو عمل عدواني غاشم، يعكس طبيعة هذا الاحتلال الدموي والغاشم.



واعتبر حسين في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ مشاهد حرق المساجد، "اعتداء آثم ومدان، وتدنيس للمقدسات والكتب السماوية، وتعبير عن حرب إبادة لكل شيء في القطاع".



وذكر أن هذا الفعل غير مستغرب على احتلال، استباح كل شيء، "من قتل وتدمير وحرق للمساجد والكنائس، وحرق المصاحف".



ودعا منظمة المؤتمر الإسلامي للقيام بدورها، في تجريم الاحتلال على انتهاكاته بحق المقدسات، والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الجرائم المرتبكة بحقها.