الجهاد لـ(الرسالة): جبهة الاسناد لن تتوقف إلا بانتهاء حرب الابادة

أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وممثلها في لبنان إحسان عطايا، أنّ رد المقاومة المتواصل في جبهات الاسناد، تعبير عن قوة ومتانة واقتدار وهي رسالة تحدي واضحة للاحتلال؛ الذي بقي لأيام طويلة في حالة استنفار واستنزاف.

وقال عطايا في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، إن إصرار دولة الاحتلال على حرب الإبادة في غزة، ستفتح عليه المزيد من أبواب جهنم، وتضعه أمام مسؤولية اتساع رقعة الحرب، وتداعياتها في المنطقة.

وأضاف أن المقاومة لن تتخلى عن دورها في درء العدوان والدفاع عن شعبنا، طالما استمرت جرائم هذا المحتل، وحرب إبادته.

وشدّد عطايا على مسؤولية واشنطن تجاه تداعيات هذه الحرب، التي تمثل رأس حربة فيها، وهي تمول وترعى وتضفي كل أنواع الحماية لدولة الاحتلال في استمرارها.

وذكر أن هذه الضربات أكدت بأن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يرتدع إلا أمام ضربات المقاومة والمجاهدين.